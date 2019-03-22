سياسة
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استمرار المظاهرات الشعبيةفي الجزائر للجمعة الخامسة على التوالي
خرج الآلاف في الجزائر في مظاهرات تحت شعارات "جمعة التحدي" و"جمعة الصمود"، للأسبوع الخامس على التوالي، للمطالبة برحيل بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاماً.
استمرار المظاهرات الشعبيةفي الجزائر للجمعة الخامسة على التوالي
العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تشهد خروج مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة للجمعة الخامسة على التوالي / AFP
22 مارس 2019

شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، خروج مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة للجمعة الخامسة على التوالي، للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاماً.

وحافظ الحراك الشعبي في الجزائر على زخمه بعد مرور شهر على انطلاقه. وعلى الرغم من تدنّي درجات الحرارة، خرجت مظاهرات جديدة، الجمعة، وتنوعت شعاراتها بين "جمعة التحدي" و"جمعة الصمود"، حسبما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجمع آلاف المتظاهرين، صباح الجمعة، في ساحتي موريس أودان والبريد المركزي بالعاصمة الجزائر، وزاد عدد المظاهرات عقب صلاة الجمعة، إذ تدفق آلاف آخرون من أحياء مجاورة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية تواصل المظاهرات في مراكز المحافظات الأخرى ضد الرئيس بوتفليقة.

وشهدت الجمعة الماضية، خروج قرابة 15 مليون مواطن للتظاهر في الشوارع، وفق تقديرات للمعارضة الجزائرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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