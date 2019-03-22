سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 22 مارس/آذار 2019
عدد ضحايا العبّارة العراقية وصل إلى 82 شخصاً  / Reuters
22 مارس 2019

أهم الأحداث:

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبّارة في العراق ‎إلى 100، وحزب العدالة والتنمية التركي يقول إن تصريح ترمب حول الجولان مقاربة تنم عن سوء نية.

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العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبّارة في نهر دجلة ‎إلى 100

    أفاد مصدر في الدفاع المدني العراقي أن فرق الإنقاذ انتشلت 82 جثة، إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل شمالي البلاد، فيما يعد 17 شخصاً في عداد المفقودين، وأفادت وزارة الداخلية بارتفاع العدد إلى 100. [TRTعربي]

    وقال النقيب كريم العبيدي في الدفاع المدني، إن "طواقم الإنقاذ انتشلت 82 جثة إثر غرقهم في انقلاب عبّارة وسط نهر دجلة في جزيرة بغداد السياحية". [الأناضول]

    وأضاف العبيدي أن "17 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين"، موضحاً أنه "تم إنقاذ 55 شخصاً بينهم 19 طفلاً". [TRTعربي]

    العدالة والتنمية التركي: تصريح ترمب حول الجولان مقاربة تنم عن سوء نية

    انتقد حزب العدالة والتنمية التركي، الخميس، تصريحاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الاعتراف بالسيادة الكاملة لإسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة. [الأناضول]

    وقال نائب رئيس الحزب الحاكم نعمان قورتولموش، عبر حسابه على تويتر، إن "العالم ليس ذلك المكان الذي يمكن إدارته بالتغريدات التي يغرد بها ترمب كلما خطر له ذلك". [تويتر]

    ومساء الخميس، كتب ترمب عبر تويتر "حان الوقت بعد 52 عاماً لأن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية إستراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي". [تويتر]

    ولفت قورتولموش إلى أن الرئيس الأمريكي يعمل منذ فترة طويلة "متحدثاً باسم إسرائيل". وأضاف أن "التصريح الأخير لترمب حول مرتفعات الجولان هو مقاربة تنم عن سوء نية ومن شأنه أن يؤجج الأوضاع في منطقتنا المتحولة إلى كرة نارية". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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