سياسة
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ماي: تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي قليلاً سيمنحنا وقتاً للبت في الأمر
تعرِض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، موقفها من تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد. وقالت ماي إن تأجيل الخروج من الاتحاد "قليلاً" سيعطي مهلة للبرلمان البريطاني للموافقة على الاتفاق.
ماي: تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي قليلاً سيمنحنا وقتاً للبت في الأمر
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستعرض موقفها من التأجيل على زعماء الاتحاد الأوروبي / AA
21 مارس 2019

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، إن تأجيلاً قصيراً لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيمنح البرلمان وقتاً للبت في أمر الخروج.

وأشارت ماي لدى وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أنها تريد الخروج من التكتل باتفاق، وأن تمديداً قصيراً لفترة التفاوض، بموجب ما يعرف بالمادة 50، سيمكن البرلمان البريطاني، المنقسم بشدة، من الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه.

وأضافت "تمديد قصير سيمنح البرلمان وقتاً للقيام باختيار أخير يفي بنتيجة الاستفتاء".

جاء تصريح ماي قبل ساعات من عرض موقفها من التأجيل على زعماء الاتحاد الأوروبي.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إنها ستعمل "حتى الساعة الأخيرة" لمحاولة التأكد بأن بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتحدثت ميركل إلى نواب ألمان قبل القمة الأوروبية، التي ستسعى فيها بريطانيا إلى تأجيل بريكست من 29 مارس/آذار إلى 30 يونيو/حزيران المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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