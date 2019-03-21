شهدت مدينة إسطنبول افتتاح معرض المجوهرات الدولي الـ48 بمشاركة تركية ودولية واسعة.

وجرى قص شريط افتتاح المعرض، الخميس، على أنغام موسيقا "المهتار" التركية التقليدية، فيما ستستمر فعالياته 4 أيام.

ويشارك في المعرض، الذي يعد أحد أهم المحطات الدولية في عالم المجوهرات، 1250 شركة من 24 دولة مختلفة، كما يشارك نحو 30 ألف خبير في المجوهرات، قادمون من 120 دولة.

وكان لافتاً إقبال الزائرين الأجانب من خارج تركيا للمعرض، وخاصة من الدول العربية، فيما شهدت صالات العرض كثافة في الإقبال بعد أن افتتح المعرض أبوابه.

وبحسب القائمين على المعرض، فإنه يشمل تقديم المجوهرات الذهبية، والأحجار الثمينة، والألماس، فضلاً عن الذهبيات والفضيات والساعات، وأجهزة الديكور والمعدات المتعلقة بقطاع المجوهرات.

ويساهم المعرض في لقاء المنتجين وتجار الجملة والمؤسسات، كما يشهد المعرض تجمع المصدرين والمصممين، وكافة خبراء قطاع المجوهرات.

ويحرص رواد المعرض، حسب القائمين عليه، على التعرف على التصاميم الجديدة للذهب والساعات، كما يُنتظر أن تزداد كثافة الإقبال خلال الأيام المقبلة، لتصل ذروتها أيام الإجازة الأسبوعية، قبل أن تنتهي فعالياته الأحد المقبل.