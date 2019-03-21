سياسة
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تجدد الاحتجاجات في الخرطوم ومُدن أخرى والبشير يتخذ قرارات جديدة
خرج متظاهرون في عدد من أحياء الخرطوم، وشوارعها الرئيسية، ومدينتي الأبيّض والقضارف، يطالبون بسقوط الرئيس عمر البشير، وفق شهود عيان وأحزاب معارضة. جاء ذلك في وقت أصدر فيه البشير مرسوماً بتعيين مساعدين اثنين إضافيين له، ليرتفع عدد مساعديه إلى 7.
تجدد الاحتجاجات في الخرطوم ومُدن أخرى والبشير يتخذ قرارات جديدة
الاحتجاجات تجددت في الخرطوم بدعوة من تجمع المهنيين وتحالفات معارضة / AFP
21 مارس 2019

تجددت الاحتجاجات، الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينتين أخريين، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة.

وخرج متظاهرون في عدد من أحياء الخرطوم، وشوارعها الرئيسة، ومدينتي الأبيّض والقضارف، يطالبون بإسقاط البشير، وفق شهود عيان وأحزاب معارضة، لوكالة الأناضول.

وذكر شهود عيان أن الشرطة والقوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في شارع الستين أحد الشوارع الرئيسة شرقي العاصمة.

في سياق متصل، عيّن الرئيس السوداني عمر البشير، مساعدين اثنين جدداً له، ليرتفع عدد مساعديه إلى 7.

وقال بيان للرئاسة السودانية إن البشير، أصدر مرسومين جمهوريين بتعيين أحمد هارون، والصادق الهادي المهدي، مساعدين له.

كما أصدر الرئيس السوداني أمر طوارىء، بحظر تحزين العملة الوطنية والمضاربة فيها.

ونص أمر الطوارىء على "حظر المضاربة في العملة الوطنية بغرض الإضرار بالاقتصاد، وحظر تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها بغرض المضاربة والإضرار".

ومنذ 19 ديسمبر/كانون أول تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير أسفرت عن 32 قتيلاً، وفق آخر إحصائية. فيما قالت منظمة العفو الدولية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن عدد القتلى 51.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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