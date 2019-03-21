أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش، نجاح اختبار التحليق الأول لطائرة بدون طيار جديدة محلية الصنع باسم "العنقاء-أقسونغور".

وقالت الشركة في بيان عبر تويتر، الخميس، إن الطائرة حلّقت لأول مرة في الأجواء لمدة 4 ساعات و20 دقيقة، بتقنية الإقلاع والهبوط التلقائي، وأشارت إلى أن الطائرة تعمل بمحركين اثنين محليين، وقادرة على نقل حمولة بوزن يتجاوز 700 كيلو غرام.

وقالت الشركة إن الطائرة جرى تطويرها بتكلفة مناسبة، في إطار مشروع "العنقاء-2" الذي أطلقته توساش في وقت سابق لتطوير طائرة مسيرة قادرة على نقل حمولة ذات فائدة عالية.

والمحرك الجديد الذي طورته الشركة التركية، أطلق عليه اسم "PD170" وبدأت تركيا في استخدامه لأول مرة بطائرات العنقاء في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتهدف السلطات التركية لاستخدام الطائرة المحلية، في مهام طويلة زمنياً على ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم، وسيتم استخدام الطائرة المحلية الجديدة في مهام مختلفة، مثل الاستطلاع والمراقبة والهجوم.

وكانت شركة توساش التركية طورت نموذجين من طائرات العنقاء الأولى أطلق عليها اسم "Anka Blok-B" وقادرة على التحليق بارتفاع 30 ألف قدم وعلى مدى 24 ساعة، وبحمولة تصل إلى 200 كيلو غرام، والثانية "Anka-S" وسلمتهما لقوات الأمن.

وتعد تركيا واحدة من 6 دول في العالم، لديها القدرة على إنتاج طائرات مسلحة دون طيار، ومزودة بقنابل ذكية، وأنظمة إلكترونية متطورة.