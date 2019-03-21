سياسة
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بريطانيا تحقق في اعتداءات على 5 مساجد في برمنغهام
قالت الشرطة البريطانية إنه تم تحطيم نوافذ 5 مساجد بمطرقة ثقيلة في مناطق مختلفة في مدينة برمنغهام. وتأتي هذه الاعتداءات بعد نحو أسبوع واحد من مقتل 50 شخصاً وإصابة 50 آخرين في حادث إرهابي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.
بريطانيا تحقق في اعتداءات على 5 مساجد في برمنغهام
 الشرطة البريطانية تفتح باب التحقيق في اعتداءات استهدفت 5 مساجد في برمنغهام / AP
21 مارس 2019

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، فتح باب التحقيق في اعتداءات استهدفت 5 مساجد في مناطق مختلفة، مساء الأربعاء، بمدينة برمنغهام وسط البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان بثته قناة سكاي نيوز البريطانية، إنها "تلقت بلاغات حول تحطيم نوافذ 5 مساجد بمطرقة ثقيلة في مناطق مختلفة بمدينة برمنغهام".

وأضافت أنها تلقت في البداية بلاغاً باعتداء رجل على المسجد الأول في شارع بيرتشفيلد، في الثانية والنصف فجراً إلا أنها وصلت بعد مدة من حدوث الاعتداء، موضحة أنها تلقت إخطاراً آخر بوقوع اعتداءات مماثلة على مساجد في مناطق أخرى من المدينة، بعد 42 دقيقة من وقوع الاعتداء الأول.

وتأتي هذه الاعتداءات، بعد نحو أسبوع واحد من مقتل 50 شخصاً وإصابة 50 آخرين في حادث إرهابي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وارتفعت نسبة ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية والعداء ضد المسلمين في المملكة المتحدة، على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وفي عام 2018 تم تسجيل أكثر من 1200 هجوم بدافع كراهية الإسلام في بريطانيا، بزيادة 26% عن العام السابق له، حسب أرقام رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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