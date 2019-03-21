أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الخميس، 21 مارس/آذار الجاري، بدء الدعاية للانتخابات المحلية العامة المقرر إجراؤها في 31 من مارس/آذار الجاري، بمشاركة 12 حزباً سياسياً ومستقلين.

محظورات الدعاية الانتخابية

حددت لجنة للانتخابات في تركيا مجموعة من الأمور المحظور فعلها خلال عملية الدعاية التي يُفترض أن تنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً، يوم 30 مارس/آذار الجاري.

ووفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة، سيكون من حق المرشحين الحزبيين والمستقلين استخدام وسائل الدعاية والإعلان المكتوبة والمرئية في الشوارع وعلى شبكة الإنترنت خلال الفترة المقررة.

وحظرت اللجنة على الأطراف المعنية عقد مؤتمرات انتخابية وإلقاء خطابات جماهيرية في الطرقات والأبنية العامة وأماكن العبادة والميادين عموماً، باستثناء تلك التي حددتها لجان الانتخابات المحلية، على ألا يُسمح مطلقاً بتنظيم هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة بعد غروب الشمس بساعتين وحتى شروقها.

ووفقاً لما أعلنته اللجنة، يُحظر على البلديات المحلية والهيئات التي تتلقى تمويلاً من الدولة وكل الدوائر والمؤسسات الحكومية أن تنظم مراسم احتفال لافتتاح مشروعات أو أن يُلقي مسؤولون حكوميون خطابات عامة بهذا الصدد خلال الفترة من بدء الدعاية الانتخابية حتى اليوم التالي للتصويت.

وخلال الفترة ذاتها، يُحظر على الوزراء والنواب البرلمانيين استخدام السيارات وعربات الخدمات التي توفرها لهم الدولة بغرض الدعاية للأحزاب والكيانات السياسية التي ينتمون إليها.

وحظرت اللجنة على الأطراف المنخرطة في العملية الانتخابية من أحزاب ومرشحين توزيع هدايا على المواطنين، ويستثنى من ذلك المنشورات الورقية والكتيبات والملصقات والأقراص المدمجة التي تحتوي على دعاية مسموعة أو مرئية، على ألا يقل عمر من يوزعون هذه الوسائط عن 18 عاماً.

أجواء العملية الانتخابية وظروفها

كشفت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق عن بعض البيانات المتعلقة بالانتخابات المحلية العامة، أبرزها أن نحو 57 مليون مواطن تركي سيكون لهم الحق في التصويت، وسيشارك في الانتخابات مرشحون مستقلون وحزبيون من 12 حزباً يتنافسون على مناصب رؤساء البلديات، وأعضاء المجالس المحلية، ومخاتير الأحياء لمدة خمسة أعوام.

والأحزاب المشاركة هي حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب تركيا المستقلة وحزب الاتحاد الكبير وحزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي والحزب اليساري الديمقراطي وحزب الشعوب الديمقراطية والحزب الجيد وحزب الحركة القومية وحزب السعادة والحزب الشيوعي التركي والحزب الوطني.

وسيتم التصويت يوم 31 مارس/آذار الجاري بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الرابعة بعد العصر، على أن يبدأ عد الأصوات الساعة الخامسة مساءً.

من جانبه، أصدر مجلس الأمن القومي التركي بياناً بعد اجتماعه، الأربعاء، أكّد فيه أنه راجع التدابير التي تم اتخاذها لضمان إجراء الانتخابات المحلية في مناخ آمن.