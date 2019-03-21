قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة هي "أفضل صديق لإسرائيل"، مؤكداً أن "هذه ليست مجرد كلمات، هذا ما نقوم به على أساس يومي لمصلحتنا على حد سواء".

وأضاف بومبيو مخاطباً الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين "تحدثت عن حماس وحزب الله، وكل هذه الكيانات التي تشكل خطراً على استقرار المنطقة وإسرائيل، إن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي وسياسي لمنع القوى المعادية من تآكل الاستقرار الإقليمي، وهذا ما سنقوم به".

في المقابل قال الرئيس الإسرائيلي ريفلين إن زيارة بومبيو للبنان عليها أن تحذر من أي خطر قد يسببه حزب الله لإسرائيل، مشدداً على أن "لبنان ليس منفصلاً عن حزب الله، وإذا ما حدث أي شيء من لبنان في اتجاه إسرائيل، فإننا سنحمّل لبنان المسؤولية".

وأعرب ريفلين عن قلق بلاده من الأحداث الحاصلة في المنطقة وبخاصة "ما يجري مع الإيرانيين، وما يقومون به في سوريا ولبنان والعراق، وكل الصواريخ والقدرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حتى من العراق"

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن "أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل حالياً، وضع الفلسطينيين في غزة، حيث يوجد مليونا شخص في أوضاع صعبة للغاية تحت حكم 50 - 60 ألف عضو في منظمات إرهابية"، لافتاً إلى "الدور المصري في حل المشاكل مع حركة حماس في القطاع".

وكان بومبيو وصل، الأربعاء، إلى إسرائيل، في إطار جولة شملت الكويت ويواصلها بزيارة لبنان.

وتُجري مصر وقطر والأمم المتحدة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وساطة بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى "تهدئة" يتم بموجبها تخفيف الحصار على القطاع مقابل وقف الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية.