سياسة
2 دقيقة قراءة
بومبيو: الولايات المتحدة هي أفضل صديق لإسرائيل
صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة هي أفضل صديق لإسرائيل وأن مصلحة البلدين مشتركة. فيما أعرب الرئيس الإسرائيلي عن قلقله من التهديدات الإيرانية والأوضاع على الحدود مع حركة حماس وتنظيم حزب الله.
بومبيو: الولايات المتحدة هي أفضل صديق لإسرائيل
بومبيو خلال لقائه بالرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين / AFP
21 مارس 2019

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة هي "أفضل صديق لإسرائيل"، مؤكداً أن "هذه ليست مجرد كلمات، هذا ما نقوم به على أساس يومي لمصلحتنا على حد سواء".

وأضاف بومبيو مخاطباً الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين "تحدثت عن حماس وحزب الله، وكل هذه الكيانات التي تشكل خطراً على استقرار المنطقة وإسرائيل، إن الولايات المتحدة لديها التزام أخلاقي وسياسي لمنع القوى المعادية من تآكل الاستقرار الإقليمي، وهذا ما سنقوم به".

في المقابل قال الرئيس الإسرائيلي ريفلين إن زيارة بومبيو للبنان عليها أن تحذر من أي خطر قد يسببه حزب الله لإسرائيل، مشدداً على أن "لبنان ليس منفصلاً عن حزب الله، وإذا ما حدث أي شيء من لبنان في اتجاه إسرائيل، فإننا سنحمّل لبنان المسؤولية".

وأعرب ريفلين عن قلق بلاده من الأحداث الحاصلة في المنطقة وبخاصة "ما يجري مع الإيرانيين، وما يقومون به في سوريا ولبنان والعراق، وكل الصواريخ والقدرة على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حتى من العراق"

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن "أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل حالياً، وضع الفلسطينيين في غزة، حيث يوجد مليونا شخص في أوضاع صعبة للغاية تحت حكم 50 - 60 ألف عضو في منظمات إرهابية"، لافتاً إلى "الدور المصري في حل المشاكل مع حركة حماس في القطاع".

وكان بومبيو وصل، الأربعاء، إلى إسرائيل، في إطار جولة شملت الكويت ويواصلها بزيارة لبنان.

وتُجري مصر وقطر والأمم المتحدة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وساطة بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى "تهدئة" يتم بموجبها تخفيف الحصار على القطاع مقابل وقف الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us