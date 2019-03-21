قال محافظ مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، كامل حميد، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار، وقتلوا فلسطينياً أعزل بالقرب من المدينة.

أضاف حميد، الخميس، أن جنود الاحتلال في قرية الخضر المجاورة أطلقوا النار على سيارة وأصابوا السائق، ليلة أمس الأربعاء.

وقال إن أحمد مناصرة كان يقود سيارته خلف السيارة التي تعرضت لإطلاق النار، فخرج من سيارته لمساعدة الرجل المصاب، وأثناء عودة مناصرة إلى سيارته أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه وقتلوه.

من جانبه ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جندياً كان متمركزاً في نقطة عسكرية بالقرب من بيت لحم رصد حجارة تُلقى على السيارات الإسرائيلية. ورداً على ذلك، أطلق نيران سلاحه.

وخلال نحو 24 ساعة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.