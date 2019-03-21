سياسة
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مادورو يتهم ترمب بسرقة 5 مليارات دولار كانت مخصصة للأدوية
قال الرئيس الفنزويلي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سرقت مبلغاً قدره 5 مليارات دولار من فنزويلا، مخصصة لشراء مواد أساسية لإنتاج الأدوية، كان من المقرر إيصالها إلى شبكة المستشفيات الخاصة والصيدليات وشبكة الإسعاف في البلاد.
مادورو يتهم ترمب بسرقة 5 مليارات دولار كانت مخصصة للأدوية
مادورو يقول إن الخطوة من أكثر الإجراءات جنائية لحرمان الناس من الأدوية / AA
21 مارس 2019

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأمريكي، دونالد ترمب بسرقة 5 مليارات دولار من بلاده كانت مخصصة لإنتاج الأدوية وشرائها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مادورو، مساء الأربعاء، خلال مشاركته في إحدى الفاعليات المتعلقة بإعادة تشغيل برنامج لتطوير صناعة الأدوية في البلاد.

وقال الرئيس الفنزويلي إن "حكومة دونالد ترمب سرقت مبلغاً قدره 5 مليارات دولار من فنزويلا مخصصة لشراء مواد أساسية لإنتاج الأدوية". وأوضح أن هذه الأموال "كان من المقرر إيصالها إلى شبكة المستشفيات الخاصة والصيدليات وشبكة الإسعاف في البلاد".

وأشار مادور إلى أن هذا الإجراء "يعد واحداً من أكثر الإجراءات جنائية لحرمان الناس من الأدوية".

ولفت إلى أن بلاده تتعاون مع روسيا، والصين، وإيران، والهند، وبيلاروسيا، وتركيا من أجل توفير العلاج من خلال منظمة الصحة العالمية.

وشدد على أن حكومته تبذل جهوداً مضنية لتلبية الخدمات الحصية للمواطنين بدون مقابل من جهة، وللتصدي للاعتداءات التي تمارسها إدارة ترمب ضد بلاده من جهة أخرى.

واختتم الرئيس الفنزويلي قائلاً "دونالد ترمب، أنت مسئول عن واحدة من أكثر الإجراءات الجنائية ضد أحد شعوب العالم، وقولك بأنك مستعد لتقديم المساعدات الإنسانية نفاق".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه يوم 23 يناير/كانون الثاني، رئيساً مؤقتاً للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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