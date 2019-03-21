سياسة
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أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ولي العهد السعودي بالإفراج عن معتقلين
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين ولي العهد السعودي بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي، وذلك في رسالة بعثها تسعة أعضاء، مشيرين فيها إلى تقارير منظمات حقوقية عن ممارسة التعذيب في حق المعتقلين.
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ولي العهد السعودي بالإفراج عن معتقلين
منظمات حقوقية قالت إن المعتقلين في السعودية يتعرضون لانتهاكات أثناء احتجازهم
21 مارس 2019

بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، رسالة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طالبوه فيها بإطلاق سراح معارضين وناشطين معتقلين لدى المملكة بينهم مواطنون أمريكيون.

الرسالة بعثها تسعة نواب ديمقراطيين في مجلس الشيوخ بينهم السيناتور ديك دوربين، وإليزابيث وارن التي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020؛ للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين والمعارضين المعتقلين في المملكة.

وذكرت الرسالة أنه "بخلاف تقارير منظمات دولية لها اعتبارها حول الاعتقالات التعسفية لفترة طويلة للناشطين والمعارضين السلميين، فإن هناك وثائق أخرى حول وجود معاملة سيئة، وعنصرية ممنهجة تمارس ضد النساء، والعمال المهاجرين، وأفراد ينتمون إلى أديان مختلفة".

وطالب النواب في رسالتهم بإطلاق سراح غير مشروط لكل من الكاتب رائف بدوي، ووليد أبو قاهر المدافع عن حقوق الإنسان، فضلاً عن الناشطتين في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول، وسمر بدوي.

كما طالبوا بإطلاق سراح المواطن الأمريكي وليد فاتيحي، المعتقل في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017.

وتأتي هذه التحركات وسط انتقادات شديدة تطال السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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