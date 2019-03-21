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الرئاسة التركية تقول إن تصريحات أردوغان حول مذبحة نيوزيلندا أُخرجت من سياقها، ومحكمة لاهاي تحكم على "سفاح البوسنة" بالسجن مدى الحياة.

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الرئاسة التركية: تصريحات أردوغان حول مذبحة نيوزيلندا أُخرجت من سياقها

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مذبحة المسجدين في نيوزيلندا "أُخرجت من سياقها". [TRTعربي]

وأضاف ألطون في تغريدة على حسابه في تويتر "الرئيس أردوغان كان يرد على بيان مانيفستو الإرهابي الذي قتل 50 مسلماً بريئاً في كرايستشيرش في نيوزيلندا". وأشار إلى أن الشعب التركي "طالما كان مضيافاً ومرحباً بالزوار من الأستراليين والنيوزيلنديين". [تويتر]

وأوضح رئيس دائرة الاتصال أن "مانيفستو الإرهابي لم يستهدف أردوغان وحده، بل استهدف أيضاً الشعب التركي والدولة التركية". مضيفاً أن الرئيس التركي "عبّر عن موقفه من الهجمات ضد تركيا في الماضي والحاضر في سياق تاريخي، خلال خطابه في ذكرى جناق قلعة". [TRTعربي]

محكمة لاهاي تحكم على "سفاح البوسنة" بالسجن مدى الحياة

أصدرت محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية حكماً بالسجن مدى الحياة، في حق زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كارادجيتش، بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية. [TRTعربي]

وأيد القضاة إدانة كارادجيتش بالإبادة الجماعية في مذبحة سربرنيتشا عام 1995 أثناء حرب البوسنة، وقالوا إن الحكم الصادر في حقه بالسجن 40 عاماً والذي أصدره القضاة في وقت سابق كان مخففاً للغاية مقارنة بخطورة جرائمه وحجم مسؤوليته عنها. [رويترز]

وكان كارادجيتش قد استأنف على الحكم الصادر في حقه في 2016 بالسجن 40 عاماً، لكن المحكمة ارتأت أن الحكم الذي أصدره القضاة في وقت سابق كان مخففاً للغاية مقارنة بخطورة جرائمه وحجم مسؤوليته عنها. [TRTعربي]