شهدت العاصمة التركية أنقرة افتتاح أكبر حديقة ألعاب في أوروبا، بمساحة تبلغ مليوناً و300 ألف متر مربع، وتحتوي على ألفين و117 لعبة لمختلف الفئات العمرية.

وجرى افتتاح حديقة "ووندر لاند أوراسيا"، الأربعاء، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد بلغت تكلفة إنشائها ملياراً و396 مليون ليرة تركية (260 مليون دولار).

وتحتوي الحديقة على 14 أفعوانية (قطار الموت)، وأعلى عجلة دوارة في تركيا، ولعبة الظلام الرقمية، وساحات للموسيقا والرقص منها المضيئة وأخرى في المياه.

وتأخذ الحديقة زوارها برحلات للماضي، إذ تحتوي على مجسمات معمارية للتراث الثقافي العالمي بدءاً من العصر الحجري حتى عصر الدولة السلجوقية، ومن الإمبراطورية العثمانية إلى عصر التكنولوجيا.

وأوضح المدير العام للحديقة جيم أوزان، أن الحديقة تُعتبر الكبرى في أوروبا، إذ تضم أكثر من 2000 لعبة، منها 26 لعبة ضخمة و180 لعبة متوسطة الحجم.

وأضاف أوزان، أن الحديقة تستهدف جذب 5 ملايين زائر محلي وأجنبي في العام الأول من افتتاحها.

وأشار أوزان إلى أن الحديقة مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وتضم ألعاباً يمكن استخدامها في فصل الشتاء وأخرى في الصيف لتكون مناسبة للزوار والعائلات من جميع الأعمار.

وتمتلك الحديقة أماكن لركن السيارات منها المغلقة وأخرى مفتوحة بسعة 6 آلاف و800 سيارة.