اتفق الطرفان التركي والإيراني على الاستمرار في تنفيذ العملية الأمنية المشتركة ضد إرهابيي تنظيم PKK على الحدود بين البلدين.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، فقد أجرى نائب وزير الداخلية التركي محترم إنجه اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني حسين ذو الفقاري بخصوص العملية الأمنية المشتركة التي بدأها الجانبان يوم 18مارس/آذار الجاري.

وبحسب البيان أعرب المسؤولان عن ترحيبهما بالمرحلة التي تم الوصول إليها في تطبيق الاتفاقيات بين الدولتين بخصوص إجراء عملية أمنية متزامنة ضد المجموعات الإرهابية والمجرمين الذين يهددون أمن تركيا وإيران.

وكان القائد العام لقوات الدرك بتركيا عارف تشتين وقائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي اتفقا في اتصال هاتفي بوقت سابق على استمرار العملية لفترة من الزمن. وأكد الجانبان إصرارهما على الاستمرار في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صباح الإثنين، أنّ بلاده وإيران بدأتا تنفيذ عملية أمنية مشتركة ضد إرهابيي تنظيم PKK على الحدود بين البلدين.