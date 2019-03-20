سياسة
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ماي تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست إلى 30 يونيو
طلبت رئيسة الوزراء البريطانية رسمياً من الاتحاد الأوروبي، تأجيل اتفاق بريكست حتى 30 يونيو/حزيران المقبل. من جانبها حذرت المفوضية الأوروبية من أن إرجاء موعد خروج بريطانيا إلى ذلك التاريخ، سيتسبب في مخاطر سياسية وقانونية كبيرة
ماي تطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست إلى 30 يونيو
رئيسة الوزراء البريطانية قالت إن الحكونة تنوي طرح مقترحات من أجل تصويت ثالث ذي مغزى / AP
20 مارس 2019

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، أنها طلبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي، تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن ماي قولها، إنها غير مستعدة لتأجيل بريسكت إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران.

وقالت إن الحكومة تنوي طرح مقترحات من أجل تصويت ثالث ذي مغزى، على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل، ورفضه البرلمان مرتين، بدعوى أنه يبقي بريطانيا مقيدة بالاتحاد إلى ما لا نهاية.

من جانبها حذرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، من أن إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو/حزيران المقبل، سيتسبب في مخاطر سياسية وقانونية كبيرة.

وقال المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية، إن خروج بريطانيا يجب أن يتم قبل موعد انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة في الفترة من 24 إلى 26 مايو/أيار المقبل، وإلا فسيتعين على بريطانيا المشاركة في الاقتراع، وهو ما سيتطلب بقاءها لفترة أطول.

وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الجاري، إلا أن تصويتاً بمجلس العموم البريطاني أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع برلمان البلاد على صيغة نهائية لاتفاق بريكست.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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