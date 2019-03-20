سياسة
3 دقيقة قراءة
البنتاغون: نخطط لإرسال أول مقاتلتين F-35 إلى تركيا في نوفمبر القادم
قال جو ديلافيدوفا، المتحدث باسم مكتب برنامج الطائرات الهجومية المشتركة (JSF) التابع للبنتاغون الأمريكي، إن بلاده تخطط لإرسال أول مقاتلتين من طراز F-35 إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
البنتاغون: نخطط لإرسال أول مقاتلتين F-35 إلى تركيا في نوفمبر القادم
يتلقّى طيارون وتقنيون وضباط أتراك تدريبات على تشغيل مقاتلات F-35 في الولايات المتحدة / AA
20 مارس 2019

قال جو ديلافيدوفا، المتحدث باسم مكتب برنامج الطائرات الهجومية المشتركة JSF التابع للبنتاغون الأمريكي، إن المكتب أوشك على استكمال التحضيرات لتسليم تركيا مقاتلتين أخريين من طراز F-35A.

وأوضح ديلافيدوفا في تصريح للأناضول أن التحضيرات الأخيرة جارية لإرسال المقاتلتين الجديدتين إلى قاعدة لوكا الجوية بولاية تكساس الأمريكية، لإجراء التدريبات اللازمة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإرسال أول مقاتلتين من طراز F-35 إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتابع قائلاً "يوجد في قاعدة لوكا الجوية مقاتلتان لتركيا من طراز F-35، والتحضيرات الأخيرة على وشك الانتهاء لإرسال مقاتلتين جديدتين، ونخطط لإرسال أول مقاتلتين إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وأكد أن تدريبات الطيارين الأتراك في قاعدة لوكا الجوية ومشاركة تركيا في برنامج تصنيع F-35، ستستمر، ما لم يحدث أي طارئ.

وقالت مصادر أمريكية إن تركيا ستتسلم المقاتلتين الجديدتين خلال الأسابيع القادمة، وستكونان تحت إشراف الطواقم التركية في قاعدة لوكا الجوية.

وعقب إتمام اختبارات الطيران في الولايات المتحدة، والتي تستغرق مدة تتراوح بين عام وعامين، ستنتقل المقاتلتان إلى تركيا.

جدير بالذكر أن تركيا استلمت أول مقاتلتين من طراز F-35 في يونيو/حزيران الماضي، ويقوم الطيارون الأتراك حالياً بقيادتهما في الطلعات التدريبية.

يشار إلى أن البنتاغون قال، مطلع مارس الحالي، إنه في حال اشترت أنقرة منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل مقاتلات F-35 ومنظومة باتريوت الأمريكيتين.

بدوره قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد بلاده بمقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها "يتنافى مع القانون والمنطق"، خصوصاً في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك تدريبات على تشغيلها في الولايات المتحدة.

وقبل أيام شدّد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم تسليم تركيا طائرات F-35، حال مضيّها قدماً في شراء منظومة الدفاع الروسية.

وفي مقابلة متلفزة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، تصريحات سكاباروتي. معرباً عن استيائه لازدواجية معايير الدول التي تطالب أنقرة بعدم إكمال الصفقة، وصمتها حيال دول أخرى تمتلك منظومة S-300 الدفاعية، مثل اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us