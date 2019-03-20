قال جو ديلافيدوفا، المتحدث باسم مكتب برنامج الطائرات الهجومية المشتركة JSF التابع للبنتاغون الأمريكي، إن المكتب أوشك على استكمال التحضيرات لتسليم تركيا مقاتلتين أخريين من طراز F-35A.

وأوضح ديلافيدوفا في تصريح للأناضول أن التحضيرات الأخيرة جارية لإرسال المقاتلتين الجديدتين إلى قاعدة لوكا الجوية بولاية تكساس الأمريكية، لإجراء التدريبات اللازمة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإرسال أول مقاتلتين من طراز F-35 إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتابع قائلاً "يوجد في قاعدة لوكا الجوية مقاتلتان لتركيا من طراز F-35، والتحضيرات الأخيرة على وشك الانتهاء لإرسال مقاتلتين جديدتين، ونخطط لإرسال أول مقاتلتين إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وأكد أن تدريبات الطيارين الأتراك في قاعدة لوكا الجوية ومشاركة تركيا في برنامج تصنيع F-35، ستستمر، ما لم يحدث أي طارئ.

وقالت مصادر أمريكية إن تركيا ستتسلم المقاتلتين الجديدتين خلال الأسابيع القادمة، وستكونان تحت إشراف الطواقم التركية في قاعدة لوكا الجوية.

وعقب إتمام اختبارات الطيران في الولايات المتحدة، والتي تستغرق مدة تتراوح بين عام وعامين، ستنتقل المقاتلتان إلى تركيا.

جدير بالذكر أن تركيا استلمت أول مقاتلتين من طراز F-35 في يونيو/حزيران الماضي، ويقوم الطيارون الأتراك حالياً بقيادتهما في الطلعات التدريبية.

يشار إلى أن البنتاغون قال، مطلع مارس الحالي، إنه في حال اشترت أنقرة منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل مقاتلات F-35 ومنظومة باتريوت الأمريكيتين.

بدوره قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد بلاده بمقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها "يتنافى مع القانون والمنطق"، خصوصاً في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك تدريبات على تشغيلها في الولايات المتحدة.

وقبل أيام شدّد رئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال كورتيس سكاباروتي، على ضرورة عدم تسليم تركيا طائرات F-35، حال مضيّها قدماً في شراء منظومة الدفاع الروسية.

وفي مقابلة متلفزة، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة، تصريحات سكاباروتي. معرباً عن استيائه لازدواجية معايير الدول التي تطالب أنقرة بعدم إكمال الصفقة، وصمتها حيال دول أخرى تمتلك منظومة S-300 الدفاعية، مثل اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا.