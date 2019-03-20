سياسة
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الشرطة النيوزيلندية: أوقفنا إرهابي كرايستشيرش وهو في طريقه لتنفيذ هجوم آخر
أفاد مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش بأنهم أوقفوا الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت بعد تنفيذه هجومين على مسجدي كرايستشيرش وهو في الطريق لتنفيذ هجوم آخر، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
الشرطة النيوزيلندية: أوقفنا إرهابي كرايستشيرش وهو في طريقه لتنفيذ هجوم آخر
منفذ الهجوم الإرهابي قتل خمسين مصلياً في المسجدين قبل إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة / Reuters
20 مارس 2019

قال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش إنهم أوقفوا الإرهابي المسلح الذي قتل 50 شخصاً في مسجدين وهو في طريقه لتنفيذ هجوم آخر.

وأضاف بوش أنهم يعتقدون أنهم يعرفون إلى أين كان سيذهب المسلح، لكنه لم يذكر التفاصيل لأن التحقيق لا يزال جارياً.

وكان منفذ هجومي نيوزيلندا الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت قال في بيان من 74 صفحة إنه كان سيهاجم المسجدين في كرايستشيرش ولينوود، ثم سيتوجه لتنفيذ هجوم آخر على مسجد في مدينة آشبورتون.

ولفت بوش إلى أن رجال الشرطة صدموا سيارته وأخرجوها عن الطريق وألقوا القبض عليه بعد 21 دقيقة من أول مكالمة طوارئ تلقوها.

وأوضح مفوض الشرطة النيوزيلندية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي توجهوا إلى نيوزيلندا للمساعدة في التحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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