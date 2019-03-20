قال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش إنهم أوقفوا الإرهابي المسلح الذي قتل 50 شخصاً في مسجدين وهو في طريقه لتنفيذ هجوم آخر.

وأضاف بوش أنهم يعتقدون أنهم يعرفون إلى أين كان سيذهب المسلح، لكنه لم يذكر التفاصيل لأن التحقيق لا يزال جارياً.

وكان منفذ هجومي نيوزيلندا الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت قال في بيان من 74 صفحة إنه كان سيهاجم المسجدين في كرايستشيرش ولينوود، ثم سيتوجه لتنفيذ هجوم آخر على مسجد في مدينة آشبورتون.

ولفت بوش إلى أن رجال الشرطة صدموا سيارته وأخرجوها عن الطريق وألقوا القبض عليه بعد 21 دقيقة من أول مكالمة طوارئ تلقوها.

وأوضح مفوض الشرطة النيوزيلندية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي توجهوا إلى نيوزيلندا للمساعدة في التحقيق.