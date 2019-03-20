سياسة
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قوات الاحتلال تقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة بينهم منفذ عملية سلفيت
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثلاثة شبان فلسطينيين بعد مواجهات مع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. ويُشتبه في أن أحد الشبان الثلاثة هو من نفّذ عملية قبل أيام قُتل خلالها حاخام وجندي إسرائيليان.
قوات الاحتلال تقتل ثلاثة فلسطينيين في الضفة بينهم منفذ عملية سلفيت
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين بعد مواجهات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة / Reuters
20 مارس 2019

قُتل شابان فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن رائد حمدان البالغ من العمر 21 عاماً، وزيد نوري البالغ 20 عاماً، أصيبا بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار عليهما في سيارتهما قرب موقع "قبر يوسف" في محيط نابلس وتوفيا على الفور.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم إلقاء متفجرات على مصلين يهود كانوا يزورون الموقع، ما حمل القوات على إطلاق النار على المهاجمين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني يُشتبه في قتله حاخاماً وجندياً إسرائيليين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في سلفيت بالضفة الغربية، بعد مواجهات أطلق شرارتها اقتحام الجيش للمنطقة.

وأضافت الوزارة في بيان "استشهد محمد شاهين (23 عاماً) من سلفيت، بعد وصوله إلى مستشفى سلفيت الحكومي بجروح حرجة للغاية إثر إصابته بالرصاص الحي في القلب".

ولم يصدر تعقيب بعدُ من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مقتل الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "طواقمنا تعاملت مع 40 إصابة بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة سلفيت".

وأضاف في بيانه "جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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