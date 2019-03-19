سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة جزائرية: بوتفليقة قد يعلن قرار تركه منصبه يوم الخميس المقبل
ذكرت مصادر جزائرية أن قرار إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه تركه منصبه بات وشيكاً، وذكرت صحيفة مقربة من دوائر صنع القرار أن بوتفليقة قد يعلن قراره يوم الخميس المقبل، فيما لم تعلق الرئاسة الجزائرية على الأنباء بعد.
صحيفة جزائرية: بوتفليقة قد يعلن قرار تركه منصبه يوم الخميس المقبل
بوتفليقة قد يعلن قرار تركه منصبه يوم الخميس المقبل، حسب وسائل إعلام جزائرية  / AP
19 مارس 2019

قالت صحيفة جزائرية مقربة من دوائر صنع القرار، الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد يعلن يوم الخميس القادم أنه سيغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أبريل/نيسان القادم.

ولم تعلق الرئاسة الجزائرية على هذه المعلومات، في وقت أكدت فيه نفس المصادر أن إعلان بوتفليقة قرار تركه الحكم وشيك، وقد يكون بعد غد الخميس من خلال رسالة جديدة إلى الجزائريين، حسب وكالة الأناضول.

ونشر موقع ALG 24 القريب من دوائر صنع القرار في الجزائر تقريراً قال فيه "إلى غاية اليوم كانت هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة، الأول هو الاستقالة والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة".

وجاءت هذه المعلومات التي لم تتأكد رسمياً، بعد يوم واحد من رسالة وجهها بوتفليقة إلى الجزائريين، أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام، تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية، وتشمل مؤتمراً للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

ولاقت رسالة بوتفليقة الأخيرة رفضاً في الشارع من خلال مظاهرات، الثلاثاء، للطلاب والأطباء، ووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بالاستفزازية، في وقت تُتداول فيه دعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us