سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 20 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 20 مارس/آذار 2019
غريفيث قال إنه سيتم تقديم تفاصيل العمليّة إلى الأطراف للمصادقة عليها / Reuters
20 مارس 2019

أهم الأحداث:

المبعوث الأممي إلى اليمن يطرح خطة جديدة للانسحاب من مدينة الحديدة، وواشنطن تتعهّد بتقديم مساعدة مالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

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خطة أممية جديدة للحديدة

من المتوقع أن تطرح الأمم المتحدة خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة، عقب محادثات مع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، حسب ما أفاد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وصرح غريفيث بأنه "عقب مناقشات بناءة مع الجانبين، تم إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقاً لاتفاق الحديدة". [TRT عربي]

وقال إنه "سيتم تقديم التفاصيل العملية إلى الأطراف في لجنة تنسيق الانسحاب، للمصادقة عليها قريباً". ولم يكشف بيان غريفيث عن تاريخ بدء الانسحاب، وقال إنه "يتطلع إلى المصادقة السريعة على الخطة". [TRT عربي]

الولايات المتحدة ستساعد طرابلس مالياً

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف دولار، لحكومة الوفاق الوطني الليبية بغرض اقتناء أسلحة غير فتاكة، حسب ما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء. [الأناضول]

وقال البيان إن "المساعدة الجديدة تأتي تكملة لمبلغ 30 مليون دولار المقدمة من واشنطن، ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني". [الأناضول]

وأوضح أن من بين أولويات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً؛ "مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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