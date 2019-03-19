قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال ضعف الشعب التركي ستضعف قضية القدس وفلسطين وقضية الحق والعدالة في العالم.

ونوه أردوغان بأن "تركيا هي رمز السلام والأمان للملايين في العالم، وهي الميناء الأخير لأشقائنا حين يتعرضون للشدائد من البلقان إلى القوقاز، ومن تركستان إلى إفريقيا".

وتطرق الرئيس التركي إلى الهجوم الإرهابي الأخير في نيوزيلندا، والرسائل المعادية للأتراك والمسلمين التي أرسلها منفذ الهجوم، معلقاً "يا أيها التافهون الذين تهددوننا بالقول، لا تعبروا إلى الضفة الغربية من مضيق البوسفور، عليكم أولا أن تتعلموا جيداً تاريخ هذه الأمة”.

والجمعة الماضية استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، في أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 50 شخصاً، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكاراً واسعاً.