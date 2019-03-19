سياسة
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أردوغان: إذا ضعف الشعب التركي فستضعف قضية القدس وفلسطين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا هي مصدر قوة للأمة الإسلامية وللمظلومين في العالم، ودعا من لا يعرفون تاريخ الأمة التركية إلى مراجعة التاريخ.
أردوغان: إذا ضعف الشعب التركي فستضعف قضية القدس وفلسطين
أردوغان: تركيا رمز السلام والأمان للملايين في العالم  / AP
19 مارس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال ضعف الشعب التركي ستضعف قضية القدس وفلسطين وقضية الحق والعدالة في العالم.

ونوه أردوغان بأن "تركيا هي رمز السلام والأمان للملايين في العالم، وهي الميناء الأخير لأشقائنا حين يتعرضون للشدائد من البلقان إلى القوقاز، ومن تركستان إلى إفريقيا".

وتطرق الرئيس التركي إلى الهجوم الإرهابي الأخير في نيوزيلندا، والرسائل المعادية للأتراك والمسلمين التي أرسلها منفذ الهجوم، معلقاً "يا أيها التافهون الذين تهددوننا بالقول، لا تعبروا إلى الضفة الغربية من مضيق البوسفور، عليكم أولا أن تتعلموا جيداً تاريخ هذه الأمة”.

والجمعة الماضية استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، في أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 50 شخصاً، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكاراً واسعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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