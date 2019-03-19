وقّع الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف على مرسوم استقالته، خلال خطاب أذيع في بث مباشر.

وفي كلمة ألقاها وأذيعت على القنوات التليفزيونية الوطنية، قال نزارباييف مخاطباً شعبه "لقد اتخذت قرار إنهاء صلاحياتي رئيسا. للبلاد"، واصفاً القرار بالصعب بالنسبة إليه.

وأسند الرئيس المستقيل، السلطة إلى رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020.

وأوضح أن الأخير سيؤدي اليمين الدستورية غداً في برلمان البلاد. ووقع نازارباييف مرسوم استقالته خلال البث المباشر لخطابه.

وتولَّى نزارباييف رئاسة كازاخستان منذ عام 1990، وانتُخب عام 2015 لولاية رئاسية خامسة تمتد حتى أبريل 2020.