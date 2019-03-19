أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام في مصر "لائحة جزاءات" يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام في مصر.

وتفرض اللائحة قيوداً أشد صرامة تسمح للدولة بحظر مواقع إلكترونية، وحتى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 5000 متابع، إذا تم التعامل معها بوصفها تهديداً للأمن القومي.

وحددت لائحة الجزاءات مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها في حق المؤسسات الصحفية واﻹعلامية، والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية بقيمة 250 ألف جنيه مصري (حوالي 14400 دولار) وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم دون الحاجة إلى الحصول على أمر من محكمة.

ويقول منتقدون إن بعض الإجراءات التي نشرت في الجريدة الرسمية مساء الإثنين أكثر صرامة من تلك التي أقرها البرلمان العام الماضي.