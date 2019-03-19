سياسة
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عُمان تلمح بضبط خلية تجسس يقول نشطاء إنها تابعة للإمارات
قال وزير شؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي رداً على سؤال بشأن ضبط خلية تجسس بالبلاد إن "مثل هذه الأمور تحصل بين الجيران" دون إيضاح تفاصيل أكثر، ما أثار انقساماً حول الدولة التي يقصدها الوزير.
عُمان تلمح بضبط خلية تجسس يقول نشطاء إنها تابعة للإمارات
وزير الخارجية العماني قال إن "مثل هذه الأمور تحصل بين الجيران" / AFP
19 مارس 2019

ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى ضبط بلاده خلية تجسس لدولة من الجيران لم يسمها، مشيراً إلى أن "مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران".

جاء ذلك تعقيباً على سؤال من مديرة جلسة لـ"النادي الثقافي العماني" بشأن عدم رد الوزير على سؤال من أحد الحاضرين حول ضبط خلية تجسس في البلاد، حسب ما تضمنه فيديو نقله حساب النادي عبر موقع يوتيوب.

وقال علوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة، الإثنين، عن السياسة الخارجية لعمان، إن "مثل هذه الأمور تحصل بين الجيران"؛ ما دعا الحضور للضحك، دون أن يتضح هل كان أسلوب الوزير تهكماً وسخرية أم لا، غير أنه كان يتحدث بهدوء كعادته.

وأضاف "نحن نتعامل مع كل جوارنا بشيء من اللطف، الكل واحد"، دون أن يعطي رداً واضحاً بشأن تفاصيل الخلية ولا اسم الدولة.

هذا الفيديو، دعا عمانيين للانقسام بين من يتهم الإمارات بمعلومات بأنها المقصودة بالوقوف وراء خلية التجسس التي تحدث عنها بن علوي، ومن يشككون في الأمر.

يُشار إلى أن مسقط أعلنت في 2011 ضبط خلية تجسس إماراتية تستهدف نظام الحكم في السلطنة، لكن الإمارات نفت آنذاك صلتها بالأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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