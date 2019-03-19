سياسة
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تركيا تنتج النماذج الأولى لعرباتها العسكرية البرية بدون سائق
في إطار تنويع المنتجات المحلية لتلبية الاحتياجات العسكرية، أنتجت تركيا النماذج الأولى لعرباتها العسكرية البرية بدون سائق، وفي إطار برنامج عمل الرئاسة التركية في 100 يوم، صنّفت SSB العربات البرية بدون سائق، ضمن 3 فئات تشمل الخفيفة، والمتوسطة والثقيلة.
تركيا تنتج النماذج الأولى لعرباتها العسكرية البرية بدون سائق
أنتجت الشركات في شهرين، 16 نموذجاً أولياً للعربات، وعرضتها على المسؤولين لتلقي آرائهم / AA
19 مارس 2019

دخلت تركيا طور إنتاج نماذج أوّلية لعربات عسكرية برية ذات التحكم عن بُعد، أي بدون سائق، في إطار تنويع المنتجات المحلية، لتلبية الاحتياجات العسكرية.

وتنفذ شركة رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، المعروفة اختصاراً باسم SSB (تابعة لرئاسة الجمهورية)، عدداً من المشاريع، التي تهدف إلى زيادة المنتجات المحلية وأنواعها في مجال تصنيع عربات برية بدون سائق، بأحجام وأوزان مختلفة، وفقا للاحتياجات العسكرية، حسب وكالة الأناضول.

وفي إطار برنامج عمل الرئاسة التركية في 100 يوم، صنّفت SSB العربات البرية بدون سائق، ضمن 3 فئات تشمل الخفيفة، والمتوسطة والثقيلة، وأوعزت للشركات الدفاعية إنتاج عربات برية خفيفة وفق جملة من الميزات، أبرزها، أن تكون قابلة للرمي، وقادرة على إجراء مهام الاسكتشاف والمراقبة في الطرقات الترابية، والحفر، والمغارات، وداخل الأبنية والغرف، كما أن وزنها أقل من كيلوغرام واحد، ويتم التحكم بها بجهاز عن بعد.

وفي ما يخصّ العربات البرية المتوسطة، طلبت رئاسة الصناعات الدفاعية أن تكون وفق الميزات التالية؛ القدرة على إجراء مهام الاسكتشاف والمراقبة وتحديد الألغام في الطرقات الترابية، والحفر، والمغارات، والمناطق السكنية، والمغلقة، وداخل الأبنية والغرف، وقابلة للرمي، وصعود الأدراج، فيما يقل وزنها عن 3 كيلوغرامات، وفق 3 أنماط قيادية، ذاتية، ونصف ذاتية، وعبر جهاز تحكم عن بعد.

أما بخصوص العربات البرية الثقيلة، فطلبت أن تكون وفق المواصفات التالية، القدرة على إجراء مهام الاسكتشاف والمراقبة في الطرقات الترابية، والحفر، والمغارات، والقدرة على رسم الخرائط، ووزنها أقل من 6 كيلوغرامات.

كما يشترط أن تكون قادرة على حمل وحدات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية، بنمطي قيادة، نصف ذاتي، وبواسطة جهاز تحكم عن بعد. ووقّعت كل من شركات آلطناي، وإلكترولاند، وإسترون، وهويتيك؛ على اتفاقية بخصوص المكتسبات التكنولوجية في إطار مشروع العربة المدرعة التكتيكية 2.

وأنتجت الشركات المذكورة، في شهرين، 16 نموذجاً أولياً للعربات، وعرضتها على المسؤولين لتلقي آرائهم. وبخصوص النماذج، أنتجت شركتين 4 نماذج من المستوى الأول، و4 شركات 8 نماذج من المستوى الثاني، وشركتين 4 نماذج من المستوى الثالث. وسيتم عرضها على المستخدمين وإجراء الاختبارات عليها حتى شهر يوليو/تموز القادم، قبيل اكتمال التحضيرات للبدء بإنتاجها التسلسلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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