أهم الأحداث:

بوتفليقة يتمسك بخارطة الطريق ويلمح بتغيير نظام الحكم في الجزائر، ووزير الدفاع التركي يقول إن هجوم نيوزيلندا الإرهابي يُظهِر العداء للإسلام والأتراك

الجديد على TRT عربي:

الكوليراتعودإلىاليمنعلىوقعاستمرارالمعاركوخرقاتفاقالسويد

مشاوراتمنأجلحكومةجديدةفيالجزائروالنقاباتتمتنععنالمشاركة

شاهد!

مجموعة التدخل السريع السعودية

بوتفليقة يتمسك بخارطة الطريق ويلمح بتغيير نظام الحكم في الجزائر

أعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، طرح مقترحه بعقد مؤتمر جامع للحوار "في القريب العاجل" كحل للأزمة الراهنة في البلاد التي تعيش منذ أسابيع حراكاً شعبياً يطالب برحيل نظام حكمه. [TRTعربي]

وقال بوتفليقة في رسالة جديدة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة عيد النصر، إن الجزائر "مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستُعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري". [الأناضول]

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن الندوة ستتخذ "القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها الشعب، بخاصة الأجيال الشابة". [TRTعربي]

أقار: هجوم نيوزيلندا الإرهابي يُظهِر العداء للإسلام والأتراك

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، إن الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزيلندا يُظهِران الدرجة التي وصل إليها عداء الإرهاب الفاشي الإسلاموفوبي ضد الإسلام والأتراك والرئيس أردوغان. [TRTعربي]

وندد أقار في فاعلية بمناسبة احتفالات إحياء ذكرى شهداء معارك جناق قلعة، بالمجزرة التي راح ضحيتها عشرات المصلين. [الأناضول]

وقال في هذا السياق "ندين بأشد العبارات السفلة الذين نفذوا الهجوم الإرهابي العنصري المنظم في نيوزيلندا ومن دعمه". [TRTعربي]