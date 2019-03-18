سياسة
2 دقيقة قراءة
النمسا تُلزم الأطفال المسلمين زيارة معتقلات ِاليهود في الفترة النازية
تعتزم النمسا إلزام الأطفال المسلمين زيارة معسكرات اعتقال اليهود إبان الفترة النازية. تأتي الخطوة على خلفية كشف دراسة أن بعض الأطفال المسلمين في مدارس البلاد لديهم وجهات نظر نقدية وسلبية تجاه إسرائيل، وفق المزاعم.
النمسا تُلزم الأطفال المسلمين زيارة معتقلات ِاليهود في الفترة النازية
نصب تذكاري في أوشفيتز في بولندا  / AFP
18 مارس 2019

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الإثنين، عزمها إلزام الأطفال المسلمين زيارة معسكرات اعتقال اليهود إبان الفترة النازية، بزعم تعزيز مكافحة معاداة السامية، مضيفة أن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التي يقودها اليمين المتطرف، أن الخطوة تأتي على خلفية كشف دراسة أن بعض الأطفال المسلمين في مدارس البلاد لديهم "وجهات نظر نقدية وسلبية تجاه إسرائيل".

ونقلت الوزارة عن كارولين إتشتادلر، مستشارة وزير الداخلية، أن الحكومة تدرس وضع برنامج إلزامي مشابه يخضع له المسلمون الوافدون إلى البلاد، بعد التباحث مع ممثلي الجاليات الإسلامية.

وأشرف البرلمان النمساوي، في فبراير/شباط الماضي، على إجراء الدراسة المُشار إليها، وأظهرت نتائجها أن 50% من الأطفال الأتراك، و70% من الأطفال العرب، لديهم "أفكار نقدية سلبية ضد إسرائيل".

يشار إلى أن النمسا تستهدف المسلمين على أراضيها بمخططات مختلفة منذ سنوات، حيث قررت الحكومة النمساوية التي تقودها أحزاب اليمين المتشدد، قبل أشهر إقامة مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات العائدة للمسلمين في البلاد بذريعة مكافحة الإسلام السياسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us