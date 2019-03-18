قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، عبر الإذاعة الرسمية، الإثنين، إن عدد القتلى جراء إعصار إيداي والفيضانات التي وقعت في الآونة الأخيرة في البلاد، قد يتجاوز ألف شخص.

وقال نيوسي إنه على الرغم من أن عدد من تأكد مقتلهم يبلغ 84 شخصاً، فإن حجم الكارثة رهيب، وإنه رأى جثثاً طافية في الأنهار في أثناء جولته بالطائرة فوق المنطقة المنكوبة.

واجتاح الإعصار مالاوي وموزمبيق المتجاورتين، وقطعت موزمبيق صادرات الكهرباء إلى جنوب إفريقيا مما أدى إلى حالات انقطاع للتيار الكهربائي في أكبر اقتصاد يقوم على التصنيع في إفريقيا، وفق وكالة رويترز.

وقال وزير بالحكومة في زيمبابوي، الأحد، إن إعصار إيداي قتل 64 شخصاً على الأقل في شرق البلاد، ودمر منازل وجسوراً وطرقاً، مما عرقل جهود الإنقاذ.