قال رئيس بلدية أوتريخت الهولندية، الإثنين، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادثة إطلاق النار في المدينة، حسب وكالة رويترز.

وكانت شرطة أوتريخت أشارت إلى وقوع إطلاق نار في عدد من المناطق بالمدينة.

وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب الهولندية إن "إطلاق نار وقع في عدة مواقع في أوتريخت، والمسلح ما زال طليقاً"، الأمر الذي دفع شرطة المدينة للاستنفار.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد من العمليات الإرهابية إلى أعلى مستوى، وطالبت المدارس والمساجد بإغلاق أبوابها، وعزّزت الإجراءات الأمنية في المطارات والمباني الرئيسية بالمدينة.

وذكرت شرطة المدينة على صفحتها على تويتر أن "التحقيقات تجري على قدم وساق، وليس مستبعداً وجود دافع إرهابي وراء الحادثة".