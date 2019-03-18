سياسة
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قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار بهولندا
أطلق مسلح النار في عدة مواقع في مدينة أوتريخت الهولندية، مما أدى إلى وقوع ثلاثة قتلى، وإصابة عدد من الجرحى. ورفعت السلطات مستوى التهديد من العمليات الإرهابية إلى أعلى مستوى، وشددت الإجراءات الأمنية في المطارات والمباني الرئيسية.
قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار بهولندا
إطلاق نار في عدة مناطق في مدينة أوتريخت الهولندية  / Reuters
18 مارس 2019

قال رئيس بلدية أوتريخت الهولندية، الإثنين، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب تسعة آخرون في حادثة إطلاق النار في المدينة، حسب وكالة رويترز.

وكانت شرطة أوتريخت أشارت إلى وقوع إطلاق نار في عدد من المناطق بالمدينة.

وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب الهولندية إن "إطلاق نار وقع في عدة مواقع في أوتريخت، والمسلح ما زال طليقاً"، الأمر الذي دفع شرطة المدينة للاستنفار.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد من العمليات الإرهابية إلى أعلى مستوى، وطالبت المدارس والمساجد بإغلاق أبوابها، وعزّزت الإجراءات الأمنية في المطارات والمباني الرئيسية بالمدينة.

وذكرت شرطة المدينة على صفحتها على تويتر أن "التحقيقات تجري على قدم وساق، وليس مستبعداً وجود دافع إرهابي وراء الحادثة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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