سياسة
2 دقيقة قراءة
أقار: هجوم نيوزيلندا الإرهابي يُظهِر العداء للإسلام والأتراك
اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاعتداء الإرهابي على المصلين في نيوزيلندا مؤشراً على الدرجة التي وصل إليها العداء للإسلام والمسلمين، لافتاً إلى أن مثل هذه العمليات الشنيعة لن تنتهي ما دامت هناك جهات تدعم هؤلاء الإرهابيين.
أقار: هجوم نيوزيلندا الإرهابي يُظهِر العداء للإسلام والأتراك
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أدان عملية نيوزيلندا الإرهابية واعتبرها مؤشراً على ارتفاع معدلات العداء للمسلمين / AA
18 مارس 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، إن الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزيلندا يُظهِران الدرجة التي وصل إليها عداء الإرهاب الفاشي الإسلاموفوبي ضد الإسلام والأتراك والرئيس أردوغان.

وندد أقار في فاعلية بمناسبة احتفالات إحياء ذكرى شهداء معارك جناق قلعة، بالمجزرة التي راح ضحيتها عشرات المصلين.

وقال في هذا السياق "ندين بأشد العبارات السفلة الذين نفذوا الهجوم الإرهابي العنصري المنظم في نيوزيلندا ومن دعمه".

وأعرب عن أمله في أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة، لافتاً إلى الانتباه إلى أن مثل هذه العمليات الشنيعة لن تنتهي ما دام هناك جهات تدعم هؤلاء الإرهابيين.

واستهدف، الجمعة، هجومان إرهابيان مسجدين بمدينة كرايستشيرش، في أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 50 آخرين، حسب أحدث البيانات الرسمية، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفّذ، وهو أسترالي يُدعى بيرنتون هاريسون تارنت.

وفي ما يخص معركة القوات التركية ضد التنظيمات الإرهابية، أكد أقار أن الجيش التركي يزداد قوة كلما تخلص من عناصر منظمة غولن الإرهابية المتغلغلة في بنيته على مر السنوات السابقة.

وتطرق الوزير التركي إلى المنطقة الآمنة المزمع تأسيسها في الشمال السوري قائلاً "لا بد أن تكون المنطقة الآمنة شرق الفرات تحت سيطرة تركيا من أجل أمنها وتجنب وقوع مزيد من الويلات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us