قالت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، الإثنين، إن صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي تجاوزت وارداتها قيمة مليار و797 مليون يورو، أي ما يقابل 2.03 مليار دولار.

وحسب البيانات تراجعت واردات تركيا من الاتحاد الأوروبي خلال يناير/كانون الثاني 2019 إلى 5 مليارات يورو بعدما كانت 7.7 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى 6.8 مليار يورو بعدما كانت 6.5 مليار يورو في يناير/كانون الثاني 2018.

بذلك تكون تركيا حققت زيادة في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار و797 مليون يورو خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما سجلت عجزاً بقيمة مليار ومليونَي يورو في نفس الشهر في 2018.

وبلغ فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو مع العالم ككل في يناير/كانون الثاني الماضي 1.5 مليار يورو، مقارنة مع 3.1 مليار يورو في الفترة نفسها من 2018.

في المقابل سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً مع الخارج قيمته 24.9 مليار يورو في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 21.4 مليار يورو في الفترة المقابلة من 2018.