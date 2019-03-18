سياسة
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إسطنبول تتجاوز 131 دولة من حيث عدد السكان
خلال الأعوام الخمسة الأخيرة زاد عدد سكان إسطنبول بنسبة 6.4%، وتجاوز بذلك التعداد السكاني لـ131 دولة حول العالم. ويبلغ عدد سكان إسطنبول 15 مليوناً و67 ألفاً و724 نسمة، بما يعني أن 18.4% من إجمالي سكان تركيا.
إسطنبول تتجاوز 131 دولة من حيث عدد السكان
مدينة إسطنبول التركية تخطت 131 دولة في العالم، من حيث الكثافة السكانية / AA
18 مارس 2019

تخطت مدينة إسطنبول التركية 131 دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ووفقاً لمعلومات نقلتها وكالة الأناضول عن هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد سكان إسطنبول بلغ 15 مليوناً و67 ألفاً و724 نسمة، بما يعني أن 18.4% من إجمالي سكان تركيا البالغ عددهم بنهاية العام الماضي 82 مليوناً و3 آلاف و882 نسمة، يعيشون في إسطنبول.

وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة زاد عدد سكان إسطنبول بنسبة 6.4%، وتجاوز بذلك التعداد السكاني لـ131 دولة حول العالم.

ومن أبرز الدول التي تجاوزتها إسطنبول في عدد السكان بلجيكا (11.5 مليون نسمة) واليونان (11.1 مليون نسمة) والنمسا (8.8 مليون نسمة) وبلغاريا (7 ملايين نسمة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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