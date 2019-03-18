سياسة
2 دقيقة قراءة
نيويورك تايمز تكشف مهام مجموعة أنشأها ولي العهد السعودي لاستهداف المعارضين
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، تقريراً نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشرف على حملة سرية لخطف معارضين سعوديين وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم، وأن الصحفي جمال خاشقجي قُتل في إطار هذه الحملة.
نيويورك تايمز تكشف مهام مجموعة أنشأها ولي العهد السعودي لاستهداف المعارضين
مسؤولون أمريكيون يقولون إن محمد بن سلمان أشرف بنفسه على حملة سرية لإسكات أصوات معارضة / Getty Images
18 مارس 2019

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق قبل أكثر من عام على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إطار حملة سرية لإسكات أصوات معارضة.

وتقضي الحملة بمراقبة معارضين سعوديين وخطفهم واعتقالهم وتعذيبهم، وفقاً لما أوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اطّلعوا على تقارير استخباراتية سرية بهذا الشأن.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى هذه الحملة باسم "مجموعة التحرك السريع".

وشارك عناصر من الفريق المتهم بقتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في تنفيذ عدد من المهمات السرية، ما يوحي بأن عملية قتل الصحفي تندرج ضمن حملة أوسع.

وأثارت عملية قتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ينتقد فيها ولي العهد، حملة تنديد دولية واسعة، غير أن الرياض نفت أن يكون ولي العهد متورطاً في العملية.

وذكرت الصحيفة أن "مجموعة التدخل السريع" ضالعة ،على ما يبدو بحسب المسؤولين، في اعتقال ناشطات تم توقيفهن العام الماضي ضمن حملة شملت ناشطين حقوقيين.

ولم تحدد التقارير الاستخباراتية الأمريكية كيفية ضلوع الأمير محمد بن سلمان في عمل المجموعة، لكنها أشارت إلى أن عناصرها كانوا يعدّون القحطاني "قناة" في التواصل مع ولي العهد، وفق التقرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us