سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان: معركة جناق قلعة رمز لأخوة الشعوب في تركيا
بمناسبة مرور 104 أعوام على انتصار الجيش العثماني في معركة جناق قلعة، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدة أمور، أبرزها ضرورة الاستفادة من دروس التاريخ لاستكمال معارك اليوم، وتأكيد أن ما حدث في نيوزيلندا لن "يستدرجنا كي نرد بالمثل".
أردوغان: معركة جناق قلعة رمز لأخوة الشعوب في تركيا
تحيي تركيا الذكرى 104 لمعركة جناق قلعة التي وقعت عام 1915 / AA
18 مارس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن معركة جناق قلعة بمثابة رمز لأخوة الشعوب في تركيا وفلسطين وسوريا والعراق والأردن واليمن والبلقان وتونس والجزائر وحتى السنغال، مؤكداً أن أسماء الدول والمدن المكتوبة على شواهد قبور الشهداء تظهر "الحدود الجغرافية الحقيقية في قلوبنا".

وأكّد الرئيس التركي، خلال خطاب ألقاه في الاحتفال بالذكرى الـ104 لمعركة جناق قلعة، أن البشر لا ينظرون إلى تاريخهم ليعرفوا ماضيهم فحسب، وإنما أيضاً كي يستطيعوا فهم حاضرهم ورسم مستقبلهم، من خلال استلهام العبر والدروس التي قدّمها شهداء ضحوا بأرواحهم.

وربط أردوغان بين نضال الأمة التركية في جناق قلعة واستمرار النضال حتى اليوم في تصدي الشعب للمحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز عام 2016، وخوض معارك خارج الوطن مثل درع الفرات وغصن الزيتون وعمليات شمالي العراق.

وتطرق الرئيس التركي إلى الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما متطرف أسترالي ضد مصلين في مسجدين بنيوزيلندا، إذ أكّد أردوغان أن "ما حدث لن يكون من شأنه استدراجنا أبداً، فإننا لن ننجر إلى هذه اللعبة".

وقال أردوغان "حتى إذا هاجموا مساجدنا في نيوزيلندا وأوروبا وأي مكان آخر، فإننا سنستمر في الدفاع عن حق كل من يحيا على أراضينا في التعبد وفقاً لما يعتقده بحرية كاملة"، لافتاً إلى ما قاله الرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش إن "الهزيمة في الحرب لا تكون بالموت، وإنما تنهزم عندما ينجح عدوك في أن يجعلك مثله".

وألقى أردوغان خطابه في مدينة جناق قلعة بمناسبة الذكرى الـ104 لمعركة جناق قلعة التاريخية، التي استطاع فيها الجيش العثماني دحر الغزاة الأجانب عام 1915.

ودعا أردوغان بالرحمة للشهداء الذين قضوا في سبيل استقلال وطنهم وحريته، وفي مقدمتهم قائد الجيش حينها مصطفى كمال أتاتورك ورفاق سلاحه.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us