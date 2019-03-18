قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن معركة جناق قلعة بمثابة رمز لأخوة الشعوب في تركيا وفلسطين وسوريا والعراق والأردن واليمن والبلقان وتونس والجزائر وحتى السنغال، مؤكداً أن أسماء الدول والمدن المكتوبة على شواهد قبور الشهداء تظهر "الحدود الجغرافية الحقيقية في قلوبنا".

وأكّد الرئيس التركي، خلال خطاب ألقاه في الاحتفال بالذكرى الـ104 لمعركة جناق قلعة، أن البشر لا ينظرون إلى تاريخهم ليعرفوا ماضيهم فحسب، وإنما أيضاً كي يستطيعوا فهم حاضرهم ورسم مستقبلهم، من خلال استلهام العبر والدروس التي قدّمها شهداء ضحوا بأرواحهم.

وربط أردوغان بين نضال الأمة التركية في جناق قلعة واستمرار النضال حتى اليوم في تصدي الشعب للمحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز عام 2016، وخوض معارك خارج الوطن مثل درع الفرات وغصن الزيتون وعمليات شمالي العراق.

وتطرق الرئيس التركي إلى الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما متطرف أسترالي ضد مصلين في مسجدين بنيوزيلندا، إذ أكّد أردوغان أن "ما حدث لن يكون من شأنه استدراجنا أبداً، فإننا لن ننجر إلى هذه اللعبة".

وقال أردوغان "حتى إذا هاجموا مساجدنا في نيوزيلندا وأوروبا وأي مكان آخر، فإننا سنستمر في الدفاع عن حق كل من يحيا على أراضينا في التعبد وفقاً لما يعتقده بحرية كاملة"، لافتاً إلى ما قاله الرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش إن "الهزيمة في الحرب لا تكون بالموت، وإنما تنهزم عندما ينجح عدوك في أن يجعلك مثله".

وألقى أردوغان خطابه في مدينة جناق قلعة بمناسبة الذكرى الـ104 لمعركة جناق قلعة التاريخية، التي استطاع فيها الجيش العثماني دحر الغزاة الأجانب عام 1915.

ودعا أردوغان بالرحمة للشهداء الذين قضوا في سبيل استقلال وطنهم وحريته، وفي مقدمتهم قائد الجيش حينها مصطفى كمال أتاتورك ورفاق سلاحه.