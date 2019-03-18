سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 18 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 18 مارس/آذار 2019
يُرتقب أن تضم الحكومة الجديدة في الجزائر كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي / Reuters
18 مارس 2019

أهم الأحداث:

انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في الجزائر، والمظاهرات ما تزال مستمرة في البلاد. وتركيا ونيوزيلندا تؤكدان على أن هجوم المسجدين في نيوزيلندا عمل إرهابي صارخ.

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بدوي يبدأ مشاوراته

بدأ رئيس الوزراء الجزائري المعيّن حديثاً نور الدين بدوي محادثات لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف إلى إرضاء المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويرتقب أن تضم الحكومة الجديدة "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس، بشكل معتبر، الخصوصيات الديموغرافية للمجتمع الجزائري". [وكالة الأنباء الجزائرية]

وبدأت المحادثات في الوقت الذي قال فيه مسؤول بشركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك، إن عمّالاً في حقل حاسي الرمل، أكبر حقول الغاز في البلاد، نظموا احتجاجاً ضد التمديد لفترة رابعة لبوتفليقة، وذلك في إشارة إلى اقتراح بوتفليقة البقاء في السلطة إلى أن يتم وضع دستور جديد. [TRT عربي]

وقال منير صخري، مدير إدارة الاتصالات بشركة سوناطراك لوكالة رويترز، إن "الإنتاج في حاسي مسعود وحاسي الرمل لا يزال يتدفق كالمعتاد"، مضيفاً أنه كانت هناك "بعض الاحتجاجات المحدودة التي لم تؤثر على نشاطنا". [TRT عربي]

وفد تركي يزور نيوزيلندا

أكّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ونائب رئيس وزراء نيوزيلندا ووزير خارجيتها ونستون بيترز، أن الاعتداء على مسجدَي النور ولينوود في مدينة كرايستشيرش يعدّ "عملاً إرهابياً صارخاً". وأبلغ أوقطاي الجانب النيوزيلندي حزن الشعب التركي والرئيس رجب طيب أردوغان حيال الهجوم الإرهابي على المسجدين أثناء صلاة الجمعة. [الأناضول]

واطلع الوفد التركي على معلومات مفصلة حول وضع المواطنين الأتراك المصابين جراء الهجوم، والتحقيقات التي تجريها السلطات النيوزيلندية. وشدّد الوفد على أن تركيا مستعدة بخبراتها لتقديم كافة أنواع الدعم لنيوزيلندا، انطلاقاً من احتمال أن يكون الهجوم عملاً منظماً أكثر من كونه فردياً. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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