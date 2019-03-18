فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، محال تجارية وداهم منازل فلسطينية، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، بحثاً عن منفذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي على الأقل.

وداهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدتي بديا والزاوية، شمال غربي مدينة سلفيت، وفجرت أبواب محال تجارية وفتشتها، واقتحمت القوات منازل عدد من المواطنين، وخلفت خراباً في محتوياتها قبل انسحابها، حسب وكالة الأناضول.

وعقب هجوم نفّذه فلسطيني، الأحد، فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً على عدد من بلدات محافظة سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن مستوطناً واحداً على الأقل قتل وأصيب آخران أحدهما في حالة حرجة جداً، والآخر خطيرة، في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنتي آرئيل وغيتاي، وسط الضفة.

كما ذكرت أن فلسطينيَّين اثنين نفذا العملية قرب مستوطنة آرئيل، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة غيتاي، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه يُجري عمليات مطاردة للعثور على منفذي العملية.