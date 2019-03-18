سياسة
2 دقيقة قراءة
من بيت إلى بيت.. جيش الاحتلال يطارد منفذ عملية سلفيت
يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على عدد من بلدات محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، إذ داهم عشرات المنازل والمحال التجارية في المحافظة بحثاً عن منفذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي، الأحد.
من بيت إلى بيت.. جيش الاحتلال يطارد منفذ عملية سلفيت
داهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدتي بديا والزاوية، شمال غربي مدينة سلفيت / Reuters
18 مارس 2019

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، محال تجارية وداهم منازل فلسطينية، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، بحثاً عن منفذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي على الأقل.

وداهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدتي بديا والزاوية، شمال غربي مدينة سلفيت، وفجرت أبواب محال تجارية وفتشتها، واقتحمت القوات منازل عدد من المواطنين، وخلفت خراباً في محتوياتها قبل انسحابها، حسب وكالة الأناضول.

وعقب هجوم نفّذه فلسطيني، الأحد، فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً على عدد من بلدات محافظة سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن مستوطناً واحداً على الأقل قتل وأصيب آخران أحدهما في حالة حرجة جداً، والآخر خطيرة، في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنتي آرئيل وغيتاي، وسط الضفة.

كما ذكرت أن فلسطينيَّين اثنين نفذا العملية قرب مستوطنة آرئيل، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة غيتاي، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه يُجري عمليات مطاردة للعثور على منفذي العملية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us