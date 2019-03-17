سجد لاعب فريق، ملبورن فيكتوري النيوزيلندي كوستا بارباروسيس، السبت، عقب تسجيله هدفاً في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم تضامناً مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

ونشرت شبكة FOX SPORTS الأسترالية عبر موقعها في تويتر مقطع فيديو للاعب النيوزيلندي، كوستا بارباروسيس، وهو يسجد عقب تسجيله الهدف الأول لفريقه الأسترالي ملبورن فيكتوري، أمس السبت.

وأشادت الشبكة بما قام به اللاعب تجاه الضحايا، وقالت في التغريدة ذاتها "في أسبوع صعب على بلاده يعبر كوستا بارباروسيس عن تضامنه محتفلاً بالهدف الرائع الذي سدده".

بدوره، قدّم اللاعب بارباروسيس تعازيه لضحايا المجزرة. وقال في تغريدة على تويتر "أُصلّي من أجل كل شخص فقدَ حياته وكذلك من أجل أحبائهم، يوم حزين للغاية في تاريخنا".

والسجود عقب تسجيل الأهداف عادة يلجأ إليها لاعبو كرة قدم مسلمون، في المباريات، تعبيراً عن فرحتهم بتسجيل تلك الأهداف.

والجمعة، شهدت مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، هجوماً إرهابيّاً بالأسلحة النارية استهدف مسجدَين أثناء الصلاة، ما خلّف 50 قتيلاً ومثلهم من الجرحى.