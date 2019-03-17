أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، وصول رئيس الأركان عثمان الغانمي إلى دمشق، للمشاركة في اجتماع يضم نظيريه السوري علي أيوب والإيراني محمد باقري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع يهدف إلى "بحث سبل تعزيز العلاقات والتنسيق العسكري في مكافحة الإرهاب بين الدول الثلاث، وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وسائل إعلام إيرانية توجه باقري إلى سوريا، للمشاركة في الاجتماع، الذي يُعقد للمرة الأولى بين هذه الدول.

وحافظت بغداد على علاقات وثيقة مع نظام الأسد خلال السنوات الماضية، رغم عزلة دولية وإقليمية واسعة، على خلفية جرائم ارتكبها بحق الشعب السوري.