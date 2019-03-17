سياسة
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مليون توقيع على طلب لطرد نائب أسترالي برّر هجوم نيوزيلندا الإرهابي
أعد ناشطون عريضة إلكترونية، خلال اليومين الماضيين، تطالب بطرد السيناتور فريزر أنينغ، وذلك عبر موقع change.org وناهز عدد الموقِّعين عليها المليون شخص. وجاء ذلك بعد تبريره الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجدَين في نيوزيلندا الجمعة 15 فبراير/شباط الجاري
مليون توقيع على طلب لطرد نائب أسترالي برّر هجوم نيوزيلندا الإرهابي
فريزر أنينغ أصدر بياناً برر فيه الهجوم الإرهابي على المسجدين  / Reuters
17 مارس 2019

طالب مليون شخص في أستراليا بطرد السيناتور فريزر أنينغ، من البرلمان، على خلفية تصريحات له تبرر الهجوم الإرهابي على مسجدَين في نيوزيلندا.

وذكرت صحيفة 7 News Melbourne المحلية، الأحد، أن ناشطين أعدوا عريضة إلكترونية تطالب بطرد أنينغ، خلال اليومين الماضيين، عبر موقع change.org وناهز عدد الموقِّعين عليها المليون شخص.

وأشارت إلى أن العريضة هي بمثابة رسالة موجَّهة إلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، تدعوه إلى اتخاذ قرار بطرد النائب اليميني المتطرف.

وبعد ساعات من الهجوم الإرهابي، الجمعة، أصدر أنينغ بياناً قال فيه إن السبب الحقيقي وراء الهجوم هو برنامج الهجرة الذي يسمح للمسلمين بالانتقال إلى نيوزيلندا.

واستهدف الهجوم الدموي مسجدَين بمدينة كرايستشيرش وقُتل خلاله 50 شخصاً، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب أحدث البيانات الرسمية، فيما تمكّنت السلطات من توقيف المنفّذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت.

وسجل الإرهابي تارانت لحظات استعداده وتنفيذه أعمال القتل الوحشية، وبث بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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