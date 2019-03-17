سياسة
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أردوغان: الجميع يمتنع عن وصف القاتل بنيوزيلندا بأنه إرهابي مسيحي
أكد الرئيس التركي أن البرلمان الأوروبي يهاجم تركيا استناداً لمزاعم تنظيمَي PKK وغولن الإرهابيين. وقال في سياق آخر إن الجميع وفي مقدمتهم الأمم المتحدة يصفون هجوم نيوزيلندا بأنه ضد الإسلام، لكن لا يستطيعون القول إن هذا الشخص "إرهابي مسيحي".
أردوغان: الجميع يمتنع عن وصف القاتل بنيوزيلندا بأنه إرهابي مسيحي
الرئيس التركي أكد أن أوروبا لن تتردد لحظة في تسليم تركيا للتنظيمات الإرهابية إذا سنحت لهم الفرصة 
17 مارس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الجميع وفي مقدمتهم الأمم المتحدة يصفون هجوم نيوزيلندا بأنه ضد الإسلام، لكن لا يستطيعون القول إن هذا الشخص "إرهابي مسيحي".

وأضاف كلمة أمام تجمع جماهيري في ولاية إزمير أن "البرلمان الأوروبي يهاجم تركيا استناداً لمزاعم تنظيمَي PKK وغولن الإرهابيين".

وقال أردوغان "ثقوا تماماً أنهم لن يترددوا دقيقة واحدة في تسليم هذا البلد إلى التنظيمات الإرهابية إذا سنحت لهم الفرصة".

وتابع "فليتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بوقف مفاوضات انضمام تركيا إن كان بوسعه، نحن مستعدون وبالانتظار، لكنهم لا يستطيعون، وقرار البرلمان الأوروبي بهذا الصدد لا نقيم له وزناً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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