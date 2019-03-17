سياسة
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أردوغان: لن نتنازل عن استقلالنا كوننا أحفاد أبطال "جناق قلعة"
قال الرئيس التركي في رسالة بمناسبة ذكرى نصر جناق قلعة "اليوم أيضاً نتصدى بنفس العزيمة للمكايد المحيكة ضدّ وطننا، والمخططات الخبيثة التي تستهدف أمتنا، ونعمل دون كلل يداً بيد مع مواطنينا كافةً نساءً ورجالاً، شيباً وشباباً، لبناء غد مشرق".
أردوغان: لن نتنازل عن استقلالنا كوننا أحفاد أبطال "جناق قلعة"
أردوغان نوه بأن معركة جناق قلعة ملحمة مجيدة سطرها الأجداد / AA Archive
17 مارس 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الشعب التركي بصفته أحفاد أبطال معركة جناق قلعة، لن يتنازل بأي شكل من الأشكال عن استقلاله ومستقبله وحريته.

جاء ذلك في رسالة الأحد، بمناسبة يوم الشهداء (18 مارس) و الذكرى الـ104 لنصر جناق قلعة، حيث دحر الجيش العثماني الغزاة، إبان الحرب العالمية الأولى.

وأضاف أردوغان "اليوم أيضاً نتصدى بنفس العزيمة للمكايد المحيكة ضد وطننا، والمخططات الخبيثة التي تستهدف أمتنا، ونعمل دون كلل يداً بيد مع مواطنينا كافة نساءً ورجالاً، شيباً وشباباً، لبناء غد مشرق".

ونوه أردوغان بأن معركة جناق قلعة، ملحمة مجيدة سطرها الأجداد، الذين ركّعوا أحدث الجيوش آنذاك، وغيروا مجرى التاريخ، وأعرب الرئيس أردوغان عن تهانيه بذكرى نصر جناق قلعة، وعميق امتنانه للشهداء في يومهم.

وأردف "أستذكر بالرحمة والامتنان شهداءنا كافة، وأبطالنا كافة، وعلى رأسهم المناضل مصطفى كمال، الذين تركوا هذه الأرض، وطناً مقدساً أمانةً في أعناقنا، فلتهنأ أرواحهم وليجعل الله مثواهم الجنة".

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وكانت المعركة التي وقعت بمنطقة غاليبولي في جناق قلعة، بمثابة تحول لصالح الأتراك حيث انتصروا فيها على القوات المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى.

مصدر:TRT عربي
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