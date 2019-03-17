قُتل مستوطنان إسرائيليان، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، الأحد، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي آرئيل وغيتاي وسط الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، أن فلسطيني، نفذ العملية قرب مستوطنة آرئيل، وانسحب من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة غيتاي، حيث أطلق النار مرة أخرى قبل فراره.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تجري عمليات مطاردة للعثور على منفذ العملية، في محيط قرية بروقين في محافظة سلفيت، القريبة من المستوطنتين.

وأغلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، عدداً من البلدات الفلسطينية بمحافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، منها قراوة بني حسان، وبديا، وكفل حارس، وبروقين، ودير استيا، ووضع حواجز عسكرية، ومنع تنقل المواطنين بينها، بحسب وكالة الأناضول.