سياسة
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مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو صادق على شراء مصر غواصات ألمانية
قدّم مسؤول إسرائيلي سابق، إفادة للشرطة الإسرائيلية قائلاً إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر. وكان نتنياهو قد أنكر في السابق أية علاقة له بقضية الغواصات، وقال إن الألمان لم يطلبوا أبداً موافقته على بيع الغواصات لمصر.
مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو صادق على شراء مصر غواصات ألمانية
تسلمت مصر في ديسمبر/كانون الأول 2016 أول غواصة، من صفقة تضم عدة غواصات من طراز "1400/209"
17 مارس 2019

قال الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد، إن مسؤولاً ألمانياً أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأعلن غلعاد عن هذه المعلومة فيما كان يقدم إفادته للشرطة الإسرائيلية، السبت، في إطار الملف 3000، الذي يوجه تهم فساد لنتنياهو.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في حصول مقربين من نتنياهو على أموال، مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة "تيسين كروب" الألمانية، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأوضح غلعاد أنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان "حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل"، وتابع أن نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقاً على إتمام الصفقة.

وأفاد أنه توجه إلى مستشار شؤون السياسة الخارجية والأمنية الألماني كريستوف هويسغن، متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لمصر.

وتابع "سألني هويسغن ألا تدري ما يحدث في بلدك؟"، وأبلغه أنه "رغم أن ألمانيا ليست بحاجة لتصديق إسرائيل على تلك الأمور، فقد وضعت في الحسبان العلاقات الخاصة بين البلدين، وطلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي تم التصديق عليها من قبل نتنياهو".

وكان نتنياهو قد أنكر في السابق أية علاقة له بقضية الغواصات، وقال إن الألمان لم يطلبوا أبداً موافقته على بيع الغواصات لمصر، بحسب المصدر ذاته.

وفي معرض رده على ما ورد في تقرير القناة الإسرائيلية، قال مكتب نتنياهو "يدور الحديث عن محاولة عقيمة ويائسة لبث الحياة في قضية ماتت".

وكشفت القناة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه نتان ميلكوفسكي أسهماً في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة "تيسين كروب" الألمانية.

وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي ذكرت في تقرير لها في أبريل/نيسان 2017، أن تل أبيب وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في ديسمبر/كانون الأول 2016 أول غواصة، من صفقة تضم عدة غواصات من طراز "1400/209"، فيما تسلمت الثانية في أغسطس/آب 2017.

وعلى مدى 3 سنوات حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، في 4 ملفات أساسية.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية خلال العام الماضي بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد، وهي الملف 1000 والملف 2000 وأيضاً الملف 4000. ولم توصِ الشرطة بإدانة نتنياهو في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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