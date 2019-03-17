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عدد الضحايا العرب يرتفع إلى 15 في هجوم المسجدين الإرهابي بنيوزيلندا، والسترات الصفراء تواصل احتجاجها ضد الحكومة الفرنسية في أجواء عنيفة.

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عدد الضحايا العرب في ارتفاع في هجوم المسجدين الإرهابي بنيوزيلندا

أفاد عدد من الدول العربية أن عدد الضحايا في هجوم نيوزيلندا الإرهابي من مواطنيها في تزايد مستمر. وبلغ عدد الضحايا 6 فلسطينيين و4 أردنيين و4 مصريين وسعودياً واحداً بحسب آخر الإحصاءات، ليصل العدد الإجمالي إلى 15. [TRT عربي]

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناتوراً أسترالياً على خلفية ادعائه أن برنامج السماح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا هو سبب مذبحة المسجدين، ووصف موقف الأخير بأنه "وقاحة". [TRT عربي]

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول "رأيتم ما جرى في نيوزيلندا، للأسف هناك سيناتور (فريزر أنينغ) أدلى بتصريحات وقحة، أعقبتها وقاحة مماثلة لزعيم المعارضة التركية". [TRT عربي]

السترات الصفراء تحتج بعنف

أعلنت شرطة باريس، إصابة 60 شخصاً في العاصمة خلال الجولة الـ18 لحراك "السترات الصفراء".وأوضحت، في بيان لها، أن من بين المصابين "42 متظاهراً، و17 من قوات الأمن، إضافة إلى عنصر واحد من الدفاع المدني"، فيما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب عن "غضبه البالغ" إزاء أعمال العنف والشغب في باريس. [الأناضول]

وقدر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن 8000 شاركوا في الاحتجاج في باريس مقارنة بمشاركة 2800 في السبت الماضي. وفي مناطق أخرى من فرنسا قدر عدد المحتجين بنحو 4500 محتج مقارنة بنحو 4200 في الأسبوع الماضي. [رويترز]