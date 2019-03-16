شهدت عدة ولايات تركية، السبت، مظاهرات احتجاجية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً.

وشارك مئات المتظاهرين وممثلو منظمات المجتمع المدني في المظاهرات التي شهدتها ولايات ديار بكر وإيلازيغ وسيرت وباتمان وشرناق، جنوب شرقي تركيا.

وفي كلمة خلال مظاهرة ديار بكر، قال رئيس "جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم"، سليمان نازليجان، إن العداء للإسلام في الغرب وصل إلى مرحلة قتل المدنيين المسلمين الأبرياء، وشن هجمات إرهابية منظمة.

وفي إيلازيغ وسيرت وشرناق أقام المتظاهرون صلاة الغائب على ضحايا الهجوم، ودعوا لهم بالرحمة.

والجمعة، شهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية استهدف مسجدَي "النور" و"لينوود".

الهجوم الذي ضرب المسجدين أثناء صلاة الجمعة خلّف أكثر من 50 قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحى.