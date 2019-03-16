سياسة
2 دقيقة قراءة
صلوات غائب ووقفات بعدة ولايات تركية احتجاجاً على مجزرة المسجدَين
شارك مئات المتظاهرين وممثلو منظمات المجتمع المدني في مظاهرات شهدتها ولايات ديار بكر وإيلازيغ وسيرت وباتمان وشرناق، جنوب شرقي تركيا. كما أقام المتظاهرون صلاة الغائب على ضحايا الهجوم.
صلوات غائب ووقفات بعدة ولايات تركية احتجاجاً على مجزرة المسجدَين
عدد من مساجد تركيا أقامت صلاة الغائب على ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا / AA
16 مارس 2019

شهدت عدة ولايات تركية، السبت، مظاهرات احتجاجية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً.

وشارك مئات المتظاهرين وممثلو منظمات المجتمع المدني في المظاهرات التي شهدتها ولايات ديار بكر وإيلازيغ وسيرت وباتمان وشرناق، جنوب شرقي تركيا.

وفي كلمة خلال مظاهرة ديار بكر، قال رئيس "جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم"، سليمان نازليجان، إن العداء للإسلام في الغرب وصل إلى مرحلة قتل المدنيين المسلمين الأبرياء، وشن هجمات إرهابية منظمة.

وفي إيلازيغ وسيرت وشرناق أقام المتظاهرون صلاة الغائب على ضحايا الهجوم، ودعوا لهم بالرحمة.

والجمعة، شهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية استهدف مسجدَي "النور" و"لينوود".

الهجوم الذي ضرب المسجدين أثناء صلاة الجمعة خلّف أكثر من 50 قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us