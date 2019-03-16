سياسة
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أردوغان يصف تبريرات السيناتور "فريزر" لهجوم نيوزيلندا الإرهابي بـ"الوقاحة"
قال الرئيس التركي إن تصريحات السيناتور الأسترالي فرايزر أنينغ حول مذبحة نيوزيلندا "وقحة". وكان السيناتور قد أصدر بياناً زعم فيه أن "السبب الحقيقي لإراقة الدماء، هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالقدوم إلى نيوزيلندا بالأصل".
أردوغان يصف تبريرات السيناتور "فريزر" لهجوم نيوزيلندا الإرهابي بـ"الوقاحة"
الرئيس التركي انتقد تصريحات السيناتور فرايزر أنينغ ووصقها بالـ"وقاحة" / AA
16 مارس 2019

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، سيناتوراً أسترالياً على خلفية ادعائه أن برنامج السماح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا هو سبب مذبحة المسجدين، ووصف موقف الأخير بأنه "وقاحة".

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول "رأيتم ما جرى في نيوزيلندا، للأسف هناك سيناتور (فريزر أنينغ) أدلى بتصريحات وقحة، أعقبتها وقاحة مماثلة لزعيم المعارضة (التركية)".

وكان أردوغان يشير إلى تصريح لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض کمال قلیتشدار أوغلو، حول الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

وأضاف الرئيس التركي "يا سيد كمال، إذا كنت مسلماً، كيف لك أن تقول إن مصدر الإرهاب هو العالم الإسلامي؟ امتحن نفسك أولاً".

والجمعة، شهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية استهدف مسجدَي "النور" و"لينوود".

الهجوم المزدوج الذي ضرب المسجدين أثناء صلاة الجمعة، خلّف أكثر من 50 قتيلاً، وعدداً كبيراً من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.

وكان السيناتور الأسترالي العنصري فريزر أنينغ أصدر بياناً الجمعة زعم فيه أن "السبب الحقيقي لإراقة الدماء اليوم، هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا بالأصل".

كما ادعى أن "الدين الإسلامي ببساطة، هو أصل أيديولوجية العنف منذ القرن السادس؛ فهو يبرر الحروب اللانهائية ضد معارضيه، ويدعو إلى قتلهم وقتل غير المؤمنين به".

وأثارت تعليقات أنينغ غضباً في جميع أنحاء البلاد، وحصل التماس عبر الإنترنت يدعو بعزله من البرلمان، على أكثر من 265 ألف توقيع في غضون 24 ساعة.

وفي معرض رده على تصريحات أنينغ، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن تبرير مجزرة نيوزيلندا، وتحميل مسؤوليتها للمسلمين ولبرنامج الهجرة، "أمر مقزز".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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