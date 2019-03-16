توجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، إلى نيوزيلندا، لتقديم العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة.

وقبيل مغادرته قال تشاوش أوغلو في تغريدة "نتوجه مع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، إلى نيوزيلندا، لتقديم تعازي فخامة رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان، وأمتنا، والإعراب عن تضامننا مع الشعب النيوزيلندي".

وقبيل المغادرة، أجرى أوقطاي مؤتمراً صحفياً السبت، بمطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، قبيل توجهه إلى نيوزيلندا على رأس وفد تركي.

ودعا أوقطاي، خلال المؤتمر، العالم بأسره إلى التصدي لظواهر معاداة الإسلام ومناهضة الأجانب والتطرف والعنصرية، على خلفية مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.

وقُتل 50 شخصاً وأصيب آخرون، في هجومين إرهابيين استهدفا مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، وفق آخر حصيلة للشرطة النيوزيلندية.