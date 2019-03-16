أعلنت دول عربية، السبت، عن مقتل عدد من مواطنيها في المجزرة التي طالت مسجدين في نيوزيلندا الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن 6 من مواطنيها من بين الضحايا، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها حصلت على تلك المعلومات عبر التواصل مع وزارة الخارجية النيوزيلندية، وأجهزة الأمن والصليب الأحمر النيوزيلندي، والجالية الفلسطينية هناك، في ظل غياب التقارير الرسمية.

وأضافت الخارجية "السلطات النيوزيلندية ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى".

وأوضحت أن "بعض أسماء الشهداء والمصابين قد تتقاطع مع قوائم الأردن، أو غيرها من قوائم الدول، بحكم أن بعضهم مسجل في نيوزيلندا بهذه الجنسية أو تلك، رغم أصولهم الفلسطينية".

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عن مركز العمليات التابع لها، أن عدد الضحايا من مواطنيها في المجزرة ارتفع إلى 4.

في سياق متصل، أعلنت السلطات المصرية، مقتل 4 من مواطنيها بالهجوم الإرهابي.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، في بيان، إن طارق الوسيمي، سفير القاهرة لدى نيوزيلندا، أكد أن الشرطة عقدت اجتماعاً مع أسر الضحايا ومصابي حادث المسجدين، وتم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم 4، وتم نقل جثامينهم إلى المستشفى.

من جهتها، أعلنت سفارة السعودية في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، وفاة المواطن محسن الحربي، متأثراً باصإبته "إثر الاعتداء الإرهابي الآثم في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية".

والجمعة، استهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلّف أكثر من 50 قتيلاً، وعشرات الجرحى.