سياسة
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صدامات بين عناصر من السترات الصفراء وقوات الأمن في باريس
وقعت اشتباكات، السبت، بين قوات الشرطة الفرنسية وعناصر تابعة لحراك السترات الصفراء في العاصمة باريس.
صدامات بين عناصر من السترات الصفراء وقوات الأمن في باريس
وقع أول الصدامات وأعمال النهب، السبت، على جادة الشانزيليزيه في باريس / AA
16 مارس 2019

وقع أول الصدامات وأعمال نهب، السبت، على جادة الشانزيليزيه في باريس التي انتشرت فيها قوات الأمن، خلال اليوم الـ18 لتظاهرات "السترات الصفراء" احتجاجاً على سياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن مشاغبين نهبوا محلات تجارية على جادة الشانزليزيه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير،، إن "خبراء في النهب وإشاعة الفوضى تسللوا وهم ملثمون إلى التظاهرة".

وأفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ووعد مسؤولون في الحراك بـ"تجديد التعبئة" رغبة منهم في إثبات عزيمتهم بعد أربعة أشهر على إطلاقه.

ويأتي هذا اليوم الجديد من التظاهرات بعد نقاشات نُظمت في كل أنحاء فرنسا بمبادرة من السلطات.

وتفادياً للاضطرابات وأعمال النهب التي تخللت بعض التظاهرات ونقلتها قنوات عالمية، نُشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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